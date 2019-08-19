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19.08.2019  15:59   

Еще один выход со станции метро «Спортивная» отремонтировали

Второй выход со ст. м. «Спортивная» открыли 19 августа после капитального ремонта.


// city.kharkov.ua

Работы на станции велись около двух месяцев. За это время строители полностью заменили старое покрытие стен, парапета и ступени, сообщил заместитель директора КП «Подземный город» Александр Ткач.

«Старые ступени сначала демонтируются, потом выполняется бетонирование с армированием, и только после этого кладутся новые плиты. Такая технология рассчитана на резкие перепады температур», - рассказал Александр Ткач.

Он отметил, что все станции на этой ветке метрополитена делаются в одном стиле. 

«Два года назад при реконструкции Московского проспекта мы разработали единую концепцию, и все станции Холодногорско-заводской линии выполнены в одном стиле. Черный гранитный камень на стенах, красивая серая крышка парапета и серого цвета ступени. Работы выполнены очень качественно. Надеемся, что этот переход прослужит еще не одно десятилетие», - сообщил Александр Ткач.

Заместитель директора предприятия отметил, что это второй отремонтированный выход со ст. м. «Спортивная», а работы на остальных будут продолжены в следующем году. Кроме того, в этом году работы были выполнены на выходах со ст. м. «Завод имени Малышева», и в планах - начать капитальный ремонт двух выходов со ст. м. «Имени А. С. Масельского», а также, по просьбам харьковчан, - подземного перехода на пр. Московском, в районе ул. 12 Апреля. 

«Продолжается реконструкция Московского проспекта, и мы параллельно капитально отремонтируем переход. Там построен новый микрорайон, и жители обратились с просьбой его восстановить», - сказал Александр Ткач.

По его словам, за пять лет работы предприятия «Подземный город» в Харькове отремонтировали 54 из 177 пешеходных выходов со станций метро.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  метро, выход, харьков
 
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