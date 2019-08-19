Движение по Гимназической набережной возобновят в конце недели

Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от ул. Вернадского до ул. Университетской, будет запрещено до 20:00 23 августа.
Ранее движение планировали открыть 20 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, изменение сроков связано с продолжением капитального ремонта проезжей части набережной.
Напомним, что объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Грековской, Воскресенской, Нетеченской, Кузнечной и пер. Подольскому. На время работ автобусы курсируют так:
№11э (в прямом и обратном направлениях): - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская - пер. Банный - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;
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