20.08.2019 07:28

На перекрестке Клочковской с Бурсацким спуском закрывается движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской и Бурсацкого спуска будет запрещено с 8:00 до 20:00 20 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Клочковской.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться так:



- при движении вниз по спуску Бурсацкому с ул. Рымарской и ул. Университетской: пл. Конституции, пер. Спартаковский, ул. Университетская, спуск Соборный;



- при движении со стороны пл. Сергиевской: Купеческий мост, пл. Благовещенская, ул. Рождественская, ул. Пискуновская, пер. Пискуновский, проезд Рогатинский.