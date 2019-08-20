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20.08.2019  07:28   

На перекрестке Клочковской с Бурсацким спуском закрывается движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской и Бурсацкого спуска будет запрещено с 8:00 до 20:00 20 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Клочковской.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться так:

- при движении вниз по спуску Бурсацкому с ул. Рымарской и ул. Университетской: пл. Конституции, пер. Спартаковский, ул. Университетская, спуск Соборный;

- при движении со стороны пл. Сергиевской: Купеческий мост, пл. Благовещенская, ул. Рождественская, ул. Пискуновская, пер. Пискуновский, проезд Рогатинский.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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