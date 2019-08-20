20.08.2019 14:04

Харьковских евробляхеров начнут штрафовать с 22 августа – Рада не успеет принять отсрочку ко Дню города

Проблему попытаются решить в ходе межведомственного круглого стола, но Полиция готовится исполнять закон.



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С 22 августа 2019-го полицейские начнут штрафовать евробляхи, которые вовремя не стали на учет украинской таможни. Несмотря на то, что Владимир Зеленский анонсировал законопроект, которым ввод новых штрафов отсрочат до конца года, принять его вовремя не успеют. Первое заседание новой Верховной Рады назначено лишь на 29 августа.

Президентский проект №10462 депутаты прошлого созыва не стали даже вносить в повестку дня, хоть он и был отмечен главой государства как неотложный. Теперь же его придется вносить заново, и проводить по всей процедуре. К тому же перво-наперво депутаты должны будут принять присягу. Ориентировочно, новоиспеченные депутаты рассмотрят отсрочку штрафов для евроблях до 1 сентября. Но процесс может и затянуться.

Просят отсрочки и готовят новые правила

По словам активистов, они будут просить двухнедельную отсрочку у полиции и таможни до принятия нового законопроекта о переносе срока вступления в силу штрафных санкций.

«По это поводу 21 августа Мининфраструктуры инициировало круглый стол, где будут активисты, полиция, таможенники, Минэкономразвития, регистрационная служба, представители Офиса президента и пр. Как вариант, компромиссом может быть то, что машины на еврономерах будут останавливать, но в «профилактических целях». То есть штрафовать не станут. К тому же пока нет еще постановления, которым планируется осуществлять сотрудничество между патрульной полицией и таможенной службой», – рассказал UBR.ua глава всеукраинской организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич.

Также активисты будут продолжать лоббировать упрощение правил растаможки для подержанных авто. Свое виденье цен и правил они обещают подать на рассмотрение властям до конца года. Главный посыл в будущем документе – «одни правила растаможки для всех». Ставки должны быть едины как для новых машин, так и дли подержанных. Без возрастной поправки, когда чем старше автомобиль, тем выше стоимость его растаможки.

«Будем лоббировать обязательное ТО для подержанных авто при первой постановке на учет, и обязательную страховку», – добавил Ярошевич.

Вместе с тем, юристы отмечают, что нарваться на штраф начиная с 22 августа у автомобилистов есть все шансы. Никакого юридического основания не штрафовать водителей таких автомобилей с 22 августа не будет, поскольку есть принятый закон.

«Нельзя дать разнарядку даже с самого высокого уровня не выполнять требования закона. Никто такую ответственность на себя не возьмет. Поэтому у патрульных будут все основания останавливать авто на еврономерах и штрафовать, если обнаружат нарушения. Вплоть до конфискации авто. Даже если закон об отсрочке примут, то оспорить эти штрафы тоже нельзя будет. Поэтому, пока не примут президентский закон, таким водителям на дороги лучше не выезжать», – заметил в беседе с UBR.ua автоюрист, адвокат Владимир Караваев.

Закон надо выполнять

Пока официального решения об отсрочке штрафов для евроблях нет, полиция и таможенники вовсю готовятся работать с нарушителями . Как коротко ответили СМИ в Департаменте патрульной полиции на вопрос, будут ли штрафовать евробляхеров 22 августа: «Закон есть, и его надо выполнять».

Отметим, что вместе с ужесточением штрафов, 22 августа вступают в силу еще и изменения в закон «О Нацполиции», согласно которому патрульные получают полномочия останавливать транспортные средства на иностранной регистрации с целью «проверки законности их пребывания на территории государства».

Какие штрафы грозят нарушителям

Если превышены сроки перемещения в таможенном режиме «транзит» или «временный ввоз» – 8 500 грн.

За аналогичное повторное нарушение на протяжении года – 17 000 грн. штрафа с лишением прав вождения на год и конфискацией авто (по решению суда).

Как отметил и.о. замначальника Волынской таможни Дмитрий Джига на недавней встрече с представителями полиции, таможня будет сообщать патрульным о нарушителях и превышенных сроках. Дальше полицейские будут действовать в соответствии с действующим законодательством. При этом, базы данных о нарушителях планируют обновлять еженедельно.