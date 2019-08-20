20.08.2019 14:56

Салтовские трамваи на три дня изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке пр. Московского и ул. Академика Павлова некоторые трамваи с 20 по 22 августа курсируют по измененному маршруту.



//gortransport.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.



На этот период трамваи ходят так:



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Сергиевская – ул. Полтавский шлях – Южный вокзал;



№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;



(в обратном направлении): ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».