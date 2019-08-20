Салтовские трамваи на три дня изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке пр. Московского и ул. Академика Павлова некоторые трамваи с 20 по 22 августа курсируют по измененному маршруту.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
На этот период трамваи ходят так:
№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Сергиевская – ул. Полтавский шлях – Южный вокзал;
№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
(в обратном направлении): ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;
№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
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