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20.08.2019  14:56   

Салтовские трамваи на три дня изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке пр. Московского и ул. Академика Павлова некоторые трамваи с 20 по 22 августа курсируют по измененному маршруту.


//gortransport.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период трамваи ходят так:

№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Сергиевская – ул. Полтавский шлях – Южный вокзал;

№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

(в обратном направлении): ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;

№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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