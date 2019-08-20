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20.08.2019  19:50   

Троллейбусы №19 и 20 три дня не будут ходить, а №31 и 35 изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 21, 22 и 23 августа.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги в районе Коммунального путепровода.

На этот период движение троллейбусов будет организовано так:

№ 19 и 20 - не ходят;

№ 31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».

Источник:   ХГС
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков
 
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