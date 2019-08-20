Троллейбусы №19 и 20 три дня не будут ходить, а №31 и 35 изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 21, 22 и 23 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги в районе Коммунального путепровода.
На этот период движение троллейбусов будет организовано так:
№ 19 и 20 - не ходят;
№ 31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: