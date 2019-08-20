20.08.2019 19:50

Троллейбусы №19 и 20 три дня не будут ходить, а №31 и 35 изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 21, 22 и 23 августа.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги в районе Коммунального путепровода.



На этот период движение троллейбусов будет организовано так:



№ 19 и 20 - не ходят;



№ 31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».