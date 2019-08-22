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22.08.2019  09:41   

В День Харькова, 23 августа, метро продлит работу

Метро будет работать до часа ночи 24 августа


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Городской диспетчерской службе.

«Работа метрополитена 23 августа 2019 года будет осуществляться до 1.00 часов 24 августа 2019-го», говорится в сообщении..

Тэги:  метрополитен, харьков
 
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