23 августа на Мемориале Славы ограничат скорость движения транспорта

Скорость движения транспорта по Белгородскому шоссе, в районе Мемориала Славы в Лесопарке, будет ограничена с 7:00 до 9:00 23 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием Дня города, Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины Независимости Украины.
Также с 9:00 до 11:00 23 и 24 августа будет запрещена парковка транспорта на пл. Конституции, на участке от спуска Бурсацкого до пер. Спартаковского.
На День города метрополитен будет работать до часа ночи.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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