Главная Новости Дороги и транспорт 23 августа на Мемориале Славы ограничат скорость движения транспорта
22.08.2019  10:37   

23 августа на Мемориале Славы ограничат скорость движения транспорта

Скорость движения транспорта по Белгородскому шоссе, в районе Мемориала Славы в Лесопарке, будет ограничена с 7:00 до 9:00 23 августа.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием Дня города, Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины Независимости Украины.

Также с 9:00 до 11:00 23 и 24 августа будет запрещена парковка транспорта на пл. Конституции, на участке от спуска Бурсацкого до пер. Спартаковского.

На День города метрополитен будет работать до часа ночи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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