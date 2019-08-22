Главная Новости Дороги и транспорт На улице Бекетова ограничат движение транспорта
22.08.2019  14:39   

На улице Бекетова ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бекетова, на участке от ул. Библика до ул. Косарева, будет ограничено с 8:00 до 17:00 23 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Дороги и транспорт 23 августа на Мемориале Славы ограничат скорость движения транспорта 20.08 Дороги и транспорт Салтовские трамваи на три дня изменят маршрут 20.08 Дороги и транспорт На перекрестке Клочковской с Бурсацким спуском закрывается движение транспорта
 
 

Видео

В Харькове иномарка перевернулась на крышу. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 