22.08.2019 14:39

На улице Бекетова ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бекетова, на участке от ул. Библика до ул. Косарева, будет ограничено с 8:00 до 17:00 23 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.