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22.08.2019  17:57   

Трамваи №5, 6, 8 и 27 временно изменят маршрут движения

Движение трамваев по пр. Московскому, в районе Харьковской набережной, будет ограничено с 23 по 26 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами.  

В это время трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;

№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;

№27: Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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