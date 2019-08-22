22.08.2019 17:57

Трамваи №5, 6, 8 и 27 временно изменят маршрут движения

Движение трамваев по пр. Московскому, в районе Харьковской набережной, будет ограничено с 23 по 26 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами.



В это время трамваи будут курсировать так:



№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№27: Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».