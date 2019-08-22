Трамваи №5, 6, 8 и 27 временно изменят маршрут движения

Движение трамваев по пр. Московскому, в районе Харьковской набережной, будет ограничено с 23 по 26 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами.
В это время трамваи будут курсировать так:
№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Молочная – Конный рынок – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;
№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;
№27: Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – пр. Московский – Конный рынок – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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