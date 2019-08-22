Главная Новости Дороги и транспорт Движение транспорта по улице Сумской будет ограничено
22.08.2019  18:55   

Движение транспорта по улице Сумской будет ограничено

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы, будет ограничено с 17:30 до 18:30 в пятницу, 23 августа.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением традиционного ежегодного Парада вышиванок.

В это время автобусы будут курсировать так: 

№20э, 217э: изменят конечную остановок и будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Госпром»;

№78э: будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Госпром» и курсировать таким образом: - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: - пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, движение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 Дороги и транспорт В Харькове трамваи изменят маршруты 19.08 Дороги и транспорт Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 на два дня изменят маршрут 15.08 Дороги и транспорт Троллейбусы №31 и 35 два дня будут курсировать по другому маршруту
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил и поблагодарил ветеранов и освободителей Харькова за героизм и победу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 