Движение транспорта по улице Сумской будет ограничено

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы, будет ограничено с 17:30 до 18:30 в пятницу, 23 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением традиционного ежегодного Парада вышиванок.
В это время автобусы будут курсировать так:
№20э, 217э: изменят конечную остановок и будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Госпром»;
№78э: будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Госпром» и курсировать таким образом: - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;
№119э: - пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.
№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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