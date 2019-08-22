22.08.2019 18:55

Движение транспорта по улице Сумской будет ограничено

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы, будет ограничено с 17:30 до 18:30 в пятницу, 23 августа.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением традиционного ежегодного Парада вышиванок.



В это время автобусы будут курсировать так:



№20э, 217э: изменят конечную остановок и будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Госпром»;



№78э: будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Госпром» и курсировать таким образом: - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;



№119э: - пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.



№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.