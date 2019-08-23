23.08.2019 13:31

Трамваи №5, 6, 8 и 27 на три дня изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Плехановской и ул. Полевой, некоторые трамваи с 27 по 30 августа будут ходить по измененному маршруту.



://city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.



На этот период трамваи будут курсировать так:



№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;



№6: 602м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;



№8: 602м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина (до ул. Одесской) - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;



№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.