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23.08.2019  13:31   

Трамваи №5, 6, 8 и 27 на три дня изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Плехановской и ул. Полевой, некоторые трамваи с 27 по 30 августа будут ходить по измененному маршруту.


://city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры. 

На этот период трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;

№6: 602м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;

№8: 602м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина (до ул. Одесской) - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков, изменение
 
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