23.08.2019 15:45

Движение по улице Кацарской будет временно запрещено

Движение транспорта по ул. Кацарской, на участке от ул. Ярославской до ул. Малиновского, будет запрещено с 9:00 27 августа до 21:00 7 сентября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.



Объезд закрытого участка будет организован по ул. Ярославской, ул. Чеботарской, ул. Малиновского.



В это время автобусы №238э, 254э, 278э, 221э, 246э (в сторону Южного вокзала) будут курсировать так: ул. Кацарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская - ул. Малиновского - ул. Кацарская и далее по маршруту.



Кроме того, ежедневно с 9:00 до 17:00 27-31 августа и 2-7 сентября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от разворотного круга «ул. Конева» до ул. Кацарской, ул. Кацарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному.



Троллейбус №11 будет курсировать так: ул. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.