Не пару часов центральную улицу города перекроют 24 августа

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы, будет запрещено с 18:00 до 20:00 24 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением массового мероприятия, посвященного празднованию Дня Независимости Украины.
В это время автобусы будут курсировать так:
№20э, 217э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Госпром»;
№78э будет останавливаться возле ст. м. «Госпром» и курсировать так: ст. м. «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;
№119э: пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;
№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: