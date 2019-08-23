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23.08.2019  18:08   

В воскресенье движение транспорта по Белгородскому шоссе будет запрещено

Движение транспорта по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Гаркуши до транспортной развязки Окружной дороги и автомобильной дороги М-20 «Харьков-Щербаковка», будет запрещено с 6:00 до 19:00 25 августа.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением учебно-тренировочных сборов по дрэг-рейсингу на «Кубок Слобожанщины 2019».

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Академика Курчатова, ул. Академика Белова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова и Окружной дороге.

На время проведения массового мероприятия автобусы №223э и 296э изменят маршруты движения и будут осуществлять объезд закрытого участка Белгородского шоссе следующим образом: - пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Гаркуши - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, движение, троллейбус
 
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