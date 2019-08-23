В тихом центре Харькова открыли новую улицу (ВИДЕО)

В Первой столице открыли новую улицу, соединяющую Рымарскую и Клочковскую.
В данный момент на дорогу нанесена разметка, установлено освещение, знаки и отбойники вдоль пешеходной зоны. Пробивка является продолжением улицы Скрипника, по мнению городских властей, она должна будет разгрузить Рымарскую и Бурсацкий спуск.
Как рассказали в пресс-службе горсовета, решение на сооружение "пробивки" было рассмотрено из-за реконструкции сада Шевченко и строительства нового зоопарка.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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