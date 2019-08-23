23.08.2019 19:09

В тихом центре Харькова открыли новую улицу (ВИДЕО)

В Первой столице открыли новую улицу, соединяющую Рымарскую и Клочковскую.



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В данный момент на дорогу нанесена разметка, установлено освещение, знаки и отбойники вдоль пешеходной зоны. Пробивка является продолжением улицы Скрипника, по мнению городских властей, она должна будет разгрузить Рымарскую и Бурсацкий спуск.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, решение на сооружение "пробивки" было рассмотрено из-за реконструкции сада Шевченко и строительства нового зоопарка.