27.08.2019 09:18

Завтра в Харькове Крестный ход: транспорт изменит маршрут движения

По случаю православного праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа в центре Харькова пройдет Крестный ход.



// РЕДПОСТ

Движение транспорта по маршруту проведения Крестного хода: спуск Соборный – ул. Университетская на участке от ул. Университетского к спуска Бурсацкого, – будет запрещено с 10:30 до 11:00 28 августа.



С 10:30 до 11:00 изменится путь следования автобусных маршрутов:



– №№20е, 78, 217э: высадку/посадку осуществляют на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) осуществляют после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. Пушкинской;



– №202: ул. Сумская – площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборности – площадь Благовещенская и далее по маршруту;



– №№218е, 219Е, 249, 251э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Цветки – Основьяненко – пер. Спартаковский;



– № 238 (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская – площадь Благовещенская – спуск Соборный – ул. Клочковская – площадь Сергиевская – площадь Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Цветки – Основьяненко – пер. Спартаковский;

(в сторону от пер. Спартаковского): площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборный – площадь Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;



– №№241е, 272: пер. Армянский – площадь Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Чернышевская – ул. Марьяненко – ул. Гоголя – площадь Театральная – ул. Грабовского – ул. Рымарская – пер. Мечникова и далее по маршруту.