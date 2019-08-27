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27.08.2019  09:18   

Завтра в Харькове Крестный ход: транспорт изменит маршрут движения

По случаю православного праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа в центре Харькова пройдет Крестный ход.


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Движение транспорта по маршруту проведения Крестного хода: спуск Соборный – ул. Университетская на участке от ул. Университетского к спуска Бурсацкого, – будет запрещено с 10:30 до 11:00 28 августа.

С 10:30 до 11:00 изменится путь следования автобусных маршрутов:

№№20е, 78, 217э: высадку/посадку осуществляют на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) осуществляют после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. Пушкинской;

– №202: ул. Сумская – площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборности – площадь Благовещенская и далее по маршруту;

– №№218е, 219Е, 249, 251э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Цветки – Основьяненко – пер. Спартаковский;

– № 238 (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская – площадь Благовещенская – спуск Соборный – ул. Клочковская – площадь Сергиевская – площадь Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Цветки – Основьяненко – пер. Спартаковский;
(в сторону от пер. Спартаковского): площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборный – площадь Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;

– №№241е, 272: пер. Армянский – площадь Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Чернышевская – ул. Марьяненко – ул. Гоголя – площадь Театральная – ул. Грабовского – ул. Рымарская – пер. Мечникова и далее по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков, крестный ход
 
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