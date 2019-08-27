На ХТЗ ограничат движение

По улице Северина Потоцкого временно ограничено движение транспорта.
Движение транспорта по ул. Северина Потоцкого, на участке от ул. Душкина до ул. Луи Пастера, будет ограничено с 8.00 до 17.00 28 и 29 августа.
Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: