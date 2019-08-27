На ХТЗ ограничат движение

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Гороскоп по знакам Зодиака на 27 августа «Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 27 августа В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.