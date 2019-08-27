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27.08.2019  09:46   

На ХТЗ ограничат движение

По улице Северина Потоцкого временно ограничено движение транспорта.


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Движение транспорта по ул. Северина Потоцкого, на участке от ул. Душкина до ул. Луи Пастера, будет ограничено с 8.00 до 17.00 28 и 29 августа.

Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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