Главная Новости Дороги и транспорт Под обрушившимся мостом продолжают ездить поезда (ФОТО, ВИДЕО)
27.08.2019  14:04   

Под обрушившимся мостом продолжают ездить поезда (ФОТО, ВИДЕО)

В Харьковской области дорожники готовятся к работам по укреплению конструкции моста, часть которого обвалилась, оглядываясь на проносящиеся товарняки.


.facebook.com/RoadServiceinKharkivregion

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В САД отметили, что «дорожники активно работают на путепроводе через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин».

«Поезда (под мостом - Ред.) Идут. Были проведены мероприятия по безопасности движения. Продолжается работа. Готовятся меры по укреплению конструкции и предложения по ремонту путепровода», - говорится в сообщении.

Напомним: Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (Объездная Харьков) произошло 25 августа из-за динамического удара перегруженной фуры

Сейчас все транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков - Довжанский, что вызвало максимальные заторы..

Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение (построена в 1977 году) квалифицировалась как работоспособная и к категории аварийных не относилась.

По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегрузки одной из фур, передвигалась мостом, в результате чего произошло смещение плиты и разрушения конструкции. 
Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения.

Источник:   Служба автомобильных дорог в Харьковской области
 Тэги:  поезд, мост, харьков, лоск, обвал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Криминал и происшествия На харьковском вокзале пожилой мужчина попал под поезд (ФОТО) 13.08 Дороги и транспорт В разгар сезона на популярные для харьковчан закарпатские фестивали «ночной экспресс» из Харькова не всегда будет доезжать 12.08 Дороги и транспорт «Укрзалiзниця» планирует сократить время поездки из Киева в Харьков и поднять стоимость билетов
 
 

Видео

Поліція відкрила дві справи щодо обвалу мосту. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 