27.08.2019 14:04

Под обрушившимся мостом продолжают ездить поезда (ФОТО, ВИДЕО)

В Харьковской области дорожники готовятся к работам по укреплению конструкции моста, часть которого обвалилась, оглядываясь на проносящиеся товарняки.



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Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В САД отметили, что «дорожники активно работают на путепроводе через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин».

«Поезда (под мостом - Ред.) Идут. Были проведены мероприятия по безопасности движения. Продолжается работа. Готовятся меры по укреплению конструкции и предложения по ремонту путепровода», - говорится в сообщении.

Напомним: Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (Объездная Харьков) произошло 25 августа из-за динамического удара перегруженной фуры