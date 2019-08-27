Под обрушившимся мостом продолжают ездить поезда (ФОТО, ВИДЕО)

В Харьковской области дорожники готовятся к работам по укреплению конструкции моста, часть которого обвалилась, оглядываясь на проносящиеся товарняки.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
В САД отметили, что «дорожники активно работают на путепроводе через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин».
«Поезда (под мостом - Ред.) Идут. Были проведены мероприятия по безопасности движения. Продолжается работа. Готовятся меры по укреплению конструкции и предложения по ремонту путепровода», - говорится в сообщении.
Напомним: Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (Объездная Харьков) произошло 25 августа из-за динамического удара перегруженной фуры
Сейчас все транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков - Довжанский, что вызвало максимальные заторы..
Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение (построена в 1977 году) квалифицировалась как работоспособная и к категории аварийных не относилась.
По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегрузки одной из фур, передвигалась мостом, в результате чего произошло смещение плиты и разрушения конструкции.
Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения.
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