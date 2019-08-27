Ремонт разрушенного моста в ближнем пригороде начнется уже завтра, но пробки из-за ремонта исчезнут не скоро

Над документированием ремонта усиленно работает сразу три проектных института.
Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
"Еще два дня продлится детальное обследование. Некоторые работы уже должны начаться завтра - предупредительные работы предотвращения дальнейшей разрушения", - сообщили в пресс-центре.
Сколько продлятся ремонтные работы, будет известно после заключения выводов экспертизы.
"Сейчас идут расчеты. Три проектных института сейчас работают в усиленном режиме для определения первоочередных работ и стоимости работ", - сообщили в пресс-центре.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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