Главная Новости Дороги и транспорт Ремонт разрушенного моста в ближнем пригороде начнется уже завтра, но пробки из-за ремонта исчезнут не скоро
27.08.2019  17:54   

Ремонт разрушенного моста в ближнем пригороде начнется уже завтра, но пробки из-за ремонта исчезнут не скоро

Над документированием ремонта усиленно работает сразу три проектных института.


://hk.npu.gov.ua

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

"Еще два дня продлится детальное обследование. Некоторые работы уже должны начаться завтра - предупредительные работы предотвращения дальнейшей разрушения", - сообщили в пресс-центре.

Сколько продлятся ремонтные работы, будет известно после заключения выводов экспертизы.

"Сейчас идут расчеты. Три проектных института сейчас работают в усиленном режиме для определения первоочередных работ и стоимости работ", - сообщили в пресс-центре.

Источник:   УНН
 Тэги:  мост, ремонт, харьков, обрушение, грузовик
 
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