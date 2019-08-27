27.08.2019 17:54

Ремонт разрушенного моста в ближнем пригороде начнется уже завтра, но пробки из-за ремонта исчезнут не скоро

Над документированием ремонта усиленно работает сразу три проектных института.



://hk.npu.gov.ua

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

"Еще два дня продлится детальное обследование. Некоторые работы уже должны начаться завтра - предупредительные работы предотвращения дальнейшей разрушения", - сообщили в пресс-центре.

Сколько продлятся ремонтные работы, будет известно после заключения выводов экспертизы.

"Сейчас идут расчеты. Три проектных института сейчас работают в усиленном режиме для определения первоочередных работ и стоимости работ", - сообщили в пресс-центре.