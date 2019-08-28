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28.08.2019  09:02   

Обрушившийся мост полтора года был в аварийном состоянии

Мост получил четвертую категорию изношенности из пяти.


// Нацполиция

В Харьковском автодорожном институте заявили, что мост, который обвалился, уже полтора года был в аварийном состоянии. Об этом сообщает "Громадське".

Как рассказал проректор по научной работе института Виктор Богомолов, мост был в аварийном состоянии не только на участке, где произошел обвал.

В мае 2018 года ему присвоили статус «конструкция ограниченной трудоспособности», то есть аварийная. Мост получил четвертую категорию изношенности из пяти возможных.

«Среди многих выявленных в процессе обследования дефектов, которые были приведены в отчете и заключении, есть значительные дефекты ригеля промежуточной опоры (которая разрушилась во время аварии, - ред.)», - сказал Богомолов.

Напомним, утром в воскресенье, 25 августа, вблизи Харькова обвалился автомобильный мост. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке дороги перекрыли.

Позже в Службе автомобильных дорог заявили, что обвал моста вблизи кольцевой дороги в Харькове вызвала перегруженная фура, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения.

Полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. ст 2.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  мост, обвалился мост, харьков
 
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