На улице Свободы на месяц запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Свободы, на участке от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено с 8:00 28 августа до 17:00 27 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплотрассы.
На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Алчевских, ул. Ярослава Мудрого, ул. Чернышевскоий и ул. Гиршмана.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: