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28.08.2019  11:09   

На улице Свободы на месяц запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Свободы, на участке от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено с 8:00 28 августа до 17:00 27 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплотрассы.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Алчевских, ул. Ярослава Мудрого, ул. Чернышевскоий и ул. Гиршмана.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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