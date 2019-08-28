28.08.2019 11:09

На улице Свободы на месяц запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Свободы, на участке от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено с 8:00 28 августа до 17:00 27 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплотрассы.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Алчевских, ул. Ярослава Мудрого, ул. Чернышевскоий и ул. Гиршмана.