28.08.2019 18:23

«E-ticket»: близится выдача льготных карт пенсионерам и ветеранам труда

Порядок функционирования системы «Электронный билет» в городском электротранспорте утвердили сегодня, 28 августа, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Как отметил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, это решение позволит приступить ко второму этапу реализации проекта «Электронный билет» - выдаче льготных карт на проезд в метро, трамваях и троллейбусах пенсионерам и ветеранам труда.

По его словам, на сегодняшний день от харьковчан уже принято 127 тыс. заявлений на оформление льготных «E-ticket».

Напомним, что уже выдано около 85 тыс. льготных билетов школьникам и еще 1340 - медицинским и социальным работникам.