«E-ticket»: близится выдача льготных карт пенсионерам и ветеранам труда

Порядок функционирования системы «Электронный билет» в городском электротранспорте утвердили сегодня, 28 августа, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: