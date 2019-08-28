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28.08.2019  18:23   

«E-ticket»: близится выдача льготных карт пенсионерам и ветеранам труда

Порядок функционирования системы «Электронный билет» в городском электротранспорте утвердили сегодня, 28 августа, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
Как отметил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, это решение позволит приступить ко второму этапу реализации проекта «Электронный билет» - выдаче льготных карт на проезд в метро, трамваях и троллейбусах пенсионерам и ветеранам труда.
 
По его словам, на сегодняшний день от харьковчан уже принято 127 тыс. заявлений на оформление льготных «E-ticket». 
 
Напомним, что уже выдано около 85 тыс. льготных билетов школьникам и еще 1340 - медицинским и социальным работникам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  e-ticket, льготы, харьков, транспорт
 
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