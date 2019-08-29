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29.08.2019  19:31   

В пятницу по Академика Синельникова будет ограничено движение

Движение транспорта будет ограничено 30 августа, с 8:00 до 17:00.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Академика Синельникова, на участке от Белгородского шоссе до ул. Вальтера, будет ограничено завтра, 30 августа, с 8:00 до 17:00.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
Проехать можно будет по свободной от выполнения работ полосе движения.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, синельникова, харьков
 
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