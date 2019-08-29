29.08.2019 19:31

В пятницу по Академика Синельникова будет ограничено движение

Движение транспорта будет ограничено 30 августа, с 8:00 до 17:00.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Академика Синельникова, на участке от Белгородского шоссе до ул. Вальтера, будет ограничено завтра, 30 августа, с 8:00 до 17:00.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Проехать можно будет по свободной от выполнения работ полосе движения.