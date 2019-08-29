Главная Новости Дороги и транспорт С пятницы трамваи №5, 6, 8, 27 временно изменят маршруты
29.08.2019  19:52   

С пятницы трамваи №5, 6, 8, 27 временно изменят маршруты

Некоторые трамваи изменят свои маршруты с 22:00 30 августа.


//dozor.kharkov.ua
Некоторые трамваи изменят свои маршруты в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Плехановская - ул. Полевая и ремонтом инженерных сетей на перекрестке пр. Московский - ул. Кооперативная - Харьковская набережная.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, с 22:00 30 августа до начала работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;
 
№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;
 
№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина (до ул. Одесской) - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
 
№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская- Новожаново.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков
 
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