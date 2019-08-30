30.08.2019 10:12

На улице Тобольской введут одностороннее движение

Одностороннее движение транспорта по ул. Тобольской, со стороны ул. Есенина к пр. Науки, будет введено в начале сентября.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Департамента инфраструктуры Константин Туренко.

Он отметил, что с такой просьбой к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме обратились жители микрорайона, которые жаловались на заторы на ул. Тобольской.

«Учитывая геометрию проезжей части улицы Тобольской и прилегающих улиц Есенина и Александры Беловой, было принято решения об организации одностороннего движения. Это позволит разгрузить этот микрорайон, избежав встречных транспортных потоков, что исключает само по себе возникновение заторов движения транспорта», - отметил Константин Туренко.

Он добавил, что новая схема организации дорожного движения по ул. Тобольской уже согласована с Нацполицией.

Сейчас там устанавливают соответствующие дорожные знаки, и после того, как работы завершат, движение транспорта будет осуществляться только в одну сторону.

Константин Туренко напомнил, что подобная мера была применена на ул. Профессорской, что позволило упорядочить там транспортные потоки и устранить заторы.