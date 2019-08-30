С полудня по Клочковской ограничат движение

30 августа по Клочковской в районе Бурсацкого спуска будет ограничено движение.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко
Запрет связан с подготовкой к отопительному сезону.
«Тепловики обнаружили подтопление грунтовыми водами своих коммуникаций, что приводит к проседанию строительных конструкций проходного канала теплосетей. Для укрепления стен канала необходимо снять асфальт и провести работы», – написал Юрий Сидоренко.
По его словам, ремонт заклнчат в кратчайшие сроки. Автомобилистов просят строить маршруты с учетом ограничения движения, которое начнет действовать с 12-ти часов дня.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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