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30.08.2019  10:01   

С полудня по Клочковской ограничат движение

30 августа по Клочковской в районе Бурсацкого спуска будет ограничено движение.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

Запрет связан  с подготовкой к отопительному сезону.

«Тепловики обнаружили подтопление грунтовыми водами своих коммуникаций, что приводит к проседанию строительных конструкций проходного канала теплосетей. Для укрепления стен канала необходимо снять асфальт и провести работы», – написал Юрий Сидоренко.

По его словам, ремонт заклнчат в кратчайшие сроки. Автомобилистов просят строить маршруты с учетом ограничения движения, которое начнет действовать с 12-ти часов дня.

 

Тэги:  движение, харьков
 
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