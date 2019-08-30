С полудня по Клочковской ограничат движение

30.08.2019 10:01

30 августа по Клочковской в районе Бурсацкого спуска будет ограничено движение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

Запрет связан с подготовкой к отопительному сезону.

«Тепловики обнаружили подтопление грунтовыми водами своих коммуникаций, что приводит к проседанию строительных конструкций проходного канала теплосетей. Для укрепления стен канала необходимо снять асфальт и провести работы», – написал Юрий Сидоренко.

По его словам, ремонт заклнчат в кратчайшие сроки. Автомобилистов просят строить маршруты с учетом ограничения движения, которое начнет действовать с 12-ти часов дня.