30.08.2019 11:19

С субботы трамваи №5, 6, 6 и 16А не будут ходить, а №8 и 27 - изменят маршруты

Движение трамваев будет ограничено с 31 августа по 12 сентября.



Фото Дмитрия Колонея

Движение трамваев на перекрестках ул. Плехановская - ул. Полевая, пр. Московский - ул. Академика Павлова, пр. Московском, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины, будет запрещено с 31 августа по 12 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Плехановская - ул. Полевая.

На этот период трамваи будут ходить так:

№5, 6, 16, 16А - не ходят;

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№27 (часть маршрута): Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - Конный рынок - пр. Московский - ул. Кошкина (до ул. Одесской) - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

(часть маршрута): разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.