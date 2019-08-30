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30.08.2019  11:19   

С субботы трамваи №5, 6, 6 и 16А не будут ходить, а №8 и 27 - изменят маршруты

Движение трамваев будет ограничено с 31 августа по 12 сентября.


Фото Дмитрия Колонея
Движение трамваев на перекрестках ул. Плехановская - ул. Полевая, пр. Московский - ул. Академика Павлова, пр. Московском, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины, будет запрещено с 31 августа по 12 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Плехановская - ул. Полевая.
 
На этот период трамваи будут ходить так:
 
№5, 6, 16, 16А - не ходят;
 
№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
 
№27 (часть маршрута): Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - Конный рынок - пр. Московский - ул. Кошкина (до ул. Одесской) - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
 
(часть маршрута): разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамваи, запрет движения, харьков
 
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