Главная Новости Дороги и транспорт С вечера пятницы на перекрестке улиц Плехановской и Полевой ограничат движение транспорта
30.08.2019  17:01   

С вечера пятницы на перекрестке улиц Плехановской и Полевой ограничат движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Плехановской с ул. Полевой будет ограничено с 22:00 30 августа до завершения работ.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструтуры, это связано с подготовительными работами по реконструкции трамвайного переезда.

На этот период будет запрещено движение транспорта по ул. Полевой, на участке от ул. Плехановской до дома №60. Движение по ул. Полевой от пр. Московского будет осуществляться только направо - на ул. Плехановскую, а также движение по ул. Плехановской, при движении от Балашовского проезда в сторону ул. Державинской, будет осуществляется прямо и направо - на ул. Полевую. Кроме того, движение транспорта по ул. Плехановской при движении от ул. Державинской будет осуществляться только налево - на ул. Полевую.

Также на период проведения работ автобус №260э будет курсировать так (при движении в сторону ст. Основа): ул. Плехановская - ул. Полевая - пр. Московский - ул. Соича и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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