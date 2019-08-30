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30.08.2019  17:31   

По Гимназической набережной с понедельника запретят движение

Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от пр. Московского до ул. Вернадского, будет запрещено с 9:00 2 сентября до 21:00 28 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфрастурктуры, это связано с проведением капитального ремонта проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Кооперативной, ул. Маломясницкой, пер. Подольскому, пл. Героев Небесной Сотни, пр. Московскому и пр. 

Кроме того, с 9:00 2 сентября до 21:00 28 сентября изменит маршрут автобус №244э, который будет объезжать закрытый участок так:

(при движении в сторону ст. м. «Холодная гора»): пл. Героев Небесной Сотни – пр. Гагарина – ул. Маломясницкая – ул. Вернадского и далее по маршруту;

(при движении в сторону ст. Основа): ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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