30.08.2019 18:21

Ограничивается движение на Тюринке

Движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от пр. Московского до ул. Семиградской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2 и 3 сентября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.



Также с 8:00 до 17:00 4 сентября движение транспорта будет запрещено по ул. Тюринской, на участке от ул. Семиградский до ул. Веринской.



Объезд закрытого участка будет организован по улицам Веринской, Академика Павлова, Cемиградской и др.



В это время автобус №214э будет курсировать так: ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.