Главная Новости Дороги и транспорт Ограничивается движение на Тюринке
30.08.2019  18:21   

Ограничивается движение на Тюринке

Движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от пр. Московского до ул. Семиградской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2 и 3 сентября.


// facebook

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.  

Также с 8:00 до 17:00 4 сентября движение транспорта будет запрещено по ул. Тюринской, на участке от ул. Семиградский до ул. Веринской. 

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Веринской, Академика Павлова, Cемиградской и др.

В это время автобус №214э будет курсировать так: ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение движения, улица, харьков, маршрут, изменение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.08 Дороги и транспорт В пятницу по Академика Синельникова будет ограничено движение 12.08 Дороги и транспорт Во вторник на Гвардейцев-Широнинцев будет ограничено движение 05.08 Дороги и транспорт 27-й троллейбус на четыре дня изменит маршрут
 
 

Видео

"Харьковводоканал" готовит объекты в осенне-зимнему периоду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 