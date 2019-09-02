02.09.2019 18:31

В харьковском метро установили 100 валидаторов для «E-ticket»

В настоящее время на станциях Харьковского метрополитена установлено 100 валидаторов для пользователей системы «E-ticket».



//city.kharkov.ua

Как сообщили сегодня, 2 сентября, в Департаменте инфраструктуры, в течение августа было дополнительно выдано 30 льготных электронных билетов учащимся школ (всего выдано 84,8 тыс. билетов), два билета - работникам районных территориальных центров предоставления социальных услуг (всем категориям медицинских и социальных работников выдано 1342 билета), работникам коммунальных предприятий Харькова - 34 билета (всего выдано 1244).

Кроме того, в августе в связи с потерей или повреждением школьникам заменили 206 билетов (всего заменено 908 билетов).

Напомним, что с декабря 2017 года система «Электронный билет» внедрена в наземном электротранспорте города (трамвай, троллейбус). На весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, установили 451 бортовой компьютер и смонтировали 1419 валидаторов регистрации проезда.

По состоянию на 1 сентября, на трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 170 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные). В дополнение к уже установленным ста валидаторам на станциях метрополитена планируется установить еще 334.