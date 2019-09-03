Главная Новости Дороги и транспорт Обрушившийся мост потянул за собой ремонт перекрестка и пробки на въезде в Харьков минимум на месяц
03.09.2019  14:45   

Обрушившийся мост потянул за собой ремонт перекрестка и пробки на въезде в Харьков минимум на месяц

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко.


// facebook

"Спасибо всем ответственным за состояние мостов в области – из-за них харьковчане в ближайшие дни почувствуют неудобства на въезде в Харьков со стороны Песочина.

Из-за обрушившегося моста (еще раз привет всем ответственным) через город пошли фуры. Перегруженные – и тут спасибо еще одной структуре, которая не следит за массой грузовиков – местному отделению Укртрансбезопасности.

Перегруженные фуры окончательно уничтожили асфальт на перекрестке Дудинской и Полтавского шляха. Асфальт выдавлен уже так, что легковушкам, не чиркнув днищем, не проехать.

Поэтому мэром города принято решение срочно провести ремонт перекрестка, и в среду с 8-ми часов утра полосы в сторону центра Харькова будут перекрыты для транспорта. Дорожники обещают справится, как можно быстрее, но минимум неделю придется потерпеть некоторые неудобства и пробки" - говорится в сообщении.

Источник:   Юрий Сидоренко. Страница в социальной сети
 Тэги:  ремонт перекреток, въезд, харьков, пробки
 
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