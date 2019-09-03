03.09.2019 17:32

Сроки ремонта разбитого фурами перекрестка сообщили в горсовете

Большегрузные автомобили фактически разрушили дорожное покрытие на одном из участков ул. Полтавский Шлях, и теперь его необходимо отремонтировать в кратчайшие сроки.



// TriolanLive

Ремонтные работы могут занять 10-12 дней, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, комментируя необходимость временно перекрыть движение транспорта на этом участке.

По его словам, после обрушения моста на Окружной дороге большегрузные автомобили стали активно ездить через магистральные улицы города, в частности, по Полтавскому шляху.



Сергей Дульфан напомнил, что киевское направление является одним из наиболее загруженных, с очень высоким транспортным потоком при въезде в Харьков.



«После того, как транзитный транспорт, который раньше уходил по Окружной дороге, пошел через город, нагрузка на дорогу многократно возросла. Зачастую большегрузный транспорт идет с серьезным перегрузом. За этим должна следить «Укртрансбезопасность»: у них есть для этого специальные, в том числе мобильные, весовые комплексы, но эта работа не ведется. В результате, началось разрушение дорожного покрытия, появилась так называемая колейность - когда на дороге, в месте, где чаще всего проходят колеса, появляются прогибы. Легковые автомобили на этом участке уже задевают их днищем. К тому же начал трескаться асфальт, поэтому этот участок дороги необходимо полностью поменять. Мы знаем, что там очень большое движение, поэтому нужно немного потерпеть, ведь если не отремонтировать эту дорогу сейчас, то она полностью разрушится, и в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы», - отметил Сергей Дульфан.