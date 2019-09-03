Главная Новости Дороги и транспорт С вечера до раннего утра среды трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты движения
03.09.2019  19:43   

С вечера до раннего утра среды трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев будет запрещено с 20:00 3 сентября до 5:30 4 сентября.

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 20:00 3 сентября до 5:30 4 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ АК «Харьковоблэнерго».
 
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, трамваи, харьков
 
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