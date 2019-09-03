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03.09.2019  19:58   

Среда: в первой половине дня 26-й трамвай пойдет по другому маршруту, а №16А ходить не будет

Движение трамваев будет запрещено с 9:00 до 16:00 4 сентября.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова, будет запрещено с 9:00 до 16:00 4 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей (замена стрелочных переводов). 
 
В это время трамваи будут курсировать так:
 
№26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст. м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-Восточный»; в обратном направлении: по своему маршруту.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, трамвай, харьков
 
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