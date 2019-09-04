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04.09.2019  10:00   

На Ивановке временно ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Революции 1905 года, на участке от Кузинского путепровода до ул. Куриловской, ограничено с 8:00 до 17:00 4 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Революции 1905 года.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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