04.09.2019 09:46

На улице Академика Синельникова ограничено движение

Движение транспорта по ул. Академика Синельникова, на участке от Белгородского шоссе до ул. Вальтера, ограничено с 8:00 до 17:00 4 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Академика Синельникова.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.