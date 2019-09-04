На улице Академика Синельникова ограничено движение

Движение транспорта по ул. Академика Синельникова, на участке от Белгородского шоссе до ул. Вальтера, ограничено с 8:00 до 17:00 4 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Академика Синельникова.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Переменная облачность. Первая половина дня ясная, к вечеру небо затянется облаками. Днем, преимущественно в области, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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