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04.09.2019  11:11   

На улице Тюринской на два дня в рабочее время запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от ул. Веринской до ул. Академика Павлова, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 5 и 6 сентября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Тюринской. 

Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградскому въезду и др.

На время работ автобус №214э будет курсировать так: - ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, ограничение, тюринская, харьков
 
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