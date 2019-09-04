На улице Тюринской на два дня в рабочее время запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от ул. Веринской до ул. Академика Павлова, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 5 и 6 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Тюринской.
Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградскому въезду и др.
На время работ автобус №214э будет курсировать так: - ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Переменная облачность. Первая половина дня ясная, к вечеру небо затянется облаками. Днем, преимущественно в области, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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