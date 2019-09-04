04.09.2019 11:11

На улице Тюринской на два дня в рабочее время запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от ул. Веринской до ул. Академика Павлова, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 5 и 6 сентября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Тюринской.



Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградскому въезду и др.



На время работ автобус №214э будет курсировать так: - ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.