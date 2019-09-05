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05.09.2019  09:57   

Движение по улице Коцарской будет запрещено еще две недели

Движение транспорта по улице Коцарской, на участке от улицы Ярославской до улицы Малиновского, будет запрещено до 21 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта улицы. Ранее движение по ул. Коцарской планировали возобновить 7 сентября.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Ярославской, Чеботарской, Малиновского.

На этот период автобусы №238э, 254э, 278э, 221э, 246э  курсируют следующим образом (в сторону Южного вокзала): ул. Коцарская – ул. Ярославская – ул. Чеботарская – ул. Малиновского – ул. Коцарская и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ежедневно троллейбус №11 ходит по измененному маршруту: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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