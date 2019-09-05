Геннадий Кернес: Город планирует новую дорогу, которая соединит Салтовку с центром Харькова

Рассматривается возможность строительства дороги вдоль линии метромоста, которая планировалась ещё в 80-х годах прошлого века.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.
«Рассматриваю возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова. Уже провел по этому поводу первые совещания», – написал он.
Планируется, что эта дорога будет протяженностью 2,2 км., она будет ограждена забором, а рядом должна быть велодорожка.
«Такая дорога планировалась ещё в 80-х годах , — для чего частная застройка вдоль линии метромоста была снесена с большим запасом. Были построены две опоры будущего автомобильного моста бок о бок с метромостом, после чего строительство остановилось», – добавил Геннадий Кернес.
Как написал в своем сообщении мэр Харькова, «позже на красных линиях некоторые не в меру ретивые бизнесмены незаконно построили торговые павильоны, сдают их, а предприниматели и не догадываются о том, что их точки стоят в неположенном месте, на городской земле, но платят хозяевам рынка Барабашово».
«Всех, кого мы «переселим» с места будущего строительства, в качестве компенсации получат прозрачные договоры с КП «Городской торговый рынок» и места на его территории», – заверил Геннадий Кернес.
Мэр отметил, что наряду со строительством новой дороги, продолжается реконструкция уже существующих транспортных артерий города.
«Наша цель - современная транспортная инфраструктура, позволяющая проводить как можно меньше времени в пробках», – резюмировал он.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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