05.09.2019 17:21

Стало известно, где именно будут построены выходы новых станций метро в Харькове

Харьковчане предлагают назвать одну из новых станций метро, которые сейчас строятся в городе, в честь Нобелевского лауреата Ильи Мечникова.



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Об этом сообщила директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник, передает СтройОбзор.

«Трасса спроектирована вдоль проспекта Гагарина. Станция «Державинская» размещена на перекрестке улицы Державинской и проспекта Гагарина. Подземные вестибюли выходят на разные стороны проспекта Гагарина и соединены с подземным переходом через проспект. Станция «Одесская» расположена под проспектом Гагарина в районе улицы Одесская и проспекта Героев Сталинграда. Подземные вестибюли соединены с подземными переходами через проспект Гагарина и улицы Одесская и Героев Сталинграда», - рассказал она.

Если с финансированием не будет проблем, метростроители хотят вести работы параллельно на двух будущих станциях - копать тоннель от «Метростроителей» до «Державинской» и делать стартовый котлован на Одесской в районе супермаркета «Класс» (работы будут вести как раз перед ним).

Напомним, еще не до конца решены вопросы с отселением жильцов тех домов, которые расположены в зоне строительства. При этом уже принято решение о демонтаже 12 объектов.

Также напомним, что одну из станций харьковчане предложили назвать в честь Ильи Мечникова.