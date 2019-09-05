Стало известно, где именно будут построены выходы новых станций метро в Харькове

Харьковчане предлагают назвать одну из новых станций метро, которые сейчас строятся в городе, в честь Нобелевского лауреата Ильи Мечникова.
Об этом сообщила директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник, передает СтройОбзор.
«Трасса спроектирована вдоль проспекта Гагарина. Станция «Державинская» размещена на перекрестке улицы Державинской и проспекта Гагарина. Подземные вестибюли выходят на разные стороны проспекта Гагарина и соединены с подземным переходом через проспект. Станция «Одесская» расположена под проспектом Гагарина в районе улицы Одесская и проспекта Героев Сталинграда. Подземные вестибюли соединены с подземными переходами через проспект Гагарина и улицы Одесская и Героев Сталинграда», - рассказал она.
Если с финансированием не будет проблем, метростроители хотят вести работы параллельно на двух будущих станциях - копать тоннель от «Метростроителей» до «Державинской» и делать стартовый котлован на Одесской в районе супермаркета «Класс» (работы будут вести как раз перед ним).
Напомним, еще не до конца решены вопросы с отселением жильцов тех домов, которые расположены в зоне строительства. При этом уже принято решение о демонтаже 12 объектов.
Также напомним, что одну из станций харьковчане предложили назвать в честь Ильи Мечникова.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
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