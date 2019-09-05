05.09.2019 19:19

На участке Полтавского Шляха запрещено движение (дополнено)

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от дома №173 до ул. Дудинской при движении в сторону ст. м. «Холодная Гора», запрещено с 5 сентября до 17:00 16 сентября.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части на ул. Полтавский Шлях.

На этот период организована дополнительная полоса движения для городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей за счет полосы встречного направления.

Объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом:

- ул. Полтавский Шлях - ул. Победителей - Григорьевское шоссе - ул. Дудинской - ул. Полтавский Шлях; на период проведения работ по ул. Победителей будет организовано одностороннее движение транспорта от ул. Полтавский Шлях до Григорьевского шоссе, а также по Григорьевскому шоссе, на участке от ул. Победителей до ул. Дудинской;

- ул. Полтавский Шлях - ул. Залютинская - ул. Золочевская - ул. Путивльская - пер. Афанасьевский - ул. Баррикадная - ул. Холодногорская.

Кроме того, с 5 до 16 сентября автобус №43э при движении в сторону ул. Золочевской при выезде с терминала будет поворачивать налево на ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту.