Главная Новости Дороги и транспорт На участке Полтавского Шляха запрещено движение (дополнено)
05.09.2019  19:19   

На участке Полтавского Шляха запрещено движение (дополнено)

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от дома №173 до ул. Дудинской при движении в сторону ст. м. «Холодная Гора», запрещено с 5 сентября до 17:00 16 сентября.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части на ул. Полтавский Шлях.
 
На этот период организована дополнительная полоса движения для городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей за счет полосы встречного направления.
 
Объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом:
 
- ул. Полтавский Шлях - ул. Победителей - Григорьевское шоссе - ул. Дудинской - ул. Полтавский Шлях; на период проведения работ по ул. Победителей будет организовано одностороннее движение транспорта от ул. Полтавский Шлях до Григорьевского шоссе, а также по Григорьевскому шоссе, на участке от ул. Победителей до ул. Дудинской;
 
- ул. Полтавский Шлях - ул. Залютинская - ул. Золочевская - ул. Путивльская - пер. Афанасьевский - ул. Баррикадная - ул. Холодногорская.
 
Кроме того, с 5 до 16 сентября автобус №43э при движении в сторону ул. Золочевской при выезде с терминала будет поворачивать налево на ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту.
 
Комментарий директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана о необходимости отремонтировать этот участок дороги.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт дороги, полтавский шлях, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Дороги и транспорт Сроки ремонта разбитого фурами перекрестка сообщили в горсовете 19.10 Дороги и транспорт Начало Московского проспекта продолжат ремонтировать до конца года 30.03 Дороги и транспорт Лопанский мост закрыт для проезда (ФОТО)
 
 

Видео

Харківський «Металіст 1925» здобув вольову перемогу на Полтавщині. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 