В субботу на Жилярди закроют одну полосу для проезда

По улице Жилярди временно ограничивается движение транспорта..
Движение транспорта по улице Жилярди, на участке от переулка Чебышева до улицы Роменской, будет ограничено с 8:00 до 17:00 7 сентября.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе, сообщили в Департаменте инфраструктуры ХГС,
День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: