06.09.2019 09:23

В субботу на Жилярди закроют одну полосу для проезда

По улице Жилярди временно ограничивается движение транспорта..



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Движение транспорта по улице Жилярди, на участке от переулка Чебышева до улицы Роменской, будет ограничено с 8:00 до 17:00 7 сентября.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе, сообщили в Департаменте инфраструктуры ХГС,