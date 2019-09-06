Главная Новости Дороги и транспорт До конца ноября в Харькове изменится схема движения трамваев и троллейбуса, с Новожаново пустят новый маршрут
06.09.2019  09:39   

До конца ноября в Харькове изменится схема движения трамваев и троллейбуса, с Новожаново пустят новый маршрут

С 5:00 7 сентября до 25 ноября будет запрещено движение трамваев по Московскому проспекту, на участке от площади Защитников Украины до улицы Кошкина, а также по улице Академика Павлова, на участке от Московского проспекта до улицы Семиградской.


// gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

№№ 6, 16, 16А – не ходят;

№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – РК «ул. Одесская»;

№ 8: РК «602м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Виринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;

№ 27: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – ул. Моисеевская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;
в обратном направлении – так же.

На период проведения работ будет введен трамвайный маршрут № 29 с последующим путем движения:
РК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Московский – площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – РК «Южный вокзал»;
в обратном направлении – так же.
 
Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому на участке от РК «станция метро «Защитников Украины» до РК «станция метро «Московский проспект».

Движение троллейбусов №13 будет организовано следующим образом: РК «Парк «Встреча»– ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – РК «Станция метро «Московский проспект».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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