06.09.2019 09:39

До конца ноября в Харькове изменится схема движения трамваев и троллейбуса, с Новожаново пустят новый маршрут

С 5:00 7 сентября до 25 ноября будет запрещено движение трамваев по Московскому проспекту, на участке от площади Защитников Украины до улицы Кошкина, а также по улице Академика Павлова, на участке от Московского проспекта до улицы Семиградской.



// gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев будет организовано следующим образом:



№№ 6, 16, 16А – не ходят;



№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – РК «ул. Одесская»;



№ 8: РК «602м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Виринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;



№ 27: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – ул. Моисеевская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;

в обратном направлении – так же.



На период проведения работ будет введен трамвайный маршрут № 29 с последующим путем движения:

РК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Московский – площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – РК «Южный вокзал»;

в обратном направлении – так же.



Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому на участке от РК «станция метро «Защитников Украины» до РК «станция метро «Московский проспект».



Движение троллейбусов №13 будет организовано следующим образом: РК «Парк «Встреча»– ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – РК «Станция метро «Московский проспект».