До конца ноября в Харькове изменится схема движения трамваев и троллейбуса, с Новожаново пустят новый маршрут

С 5:00 7 сентября до 25 ноября будет запрещено движение трамваев по Московскому проспекту, на участке от площади Защитников Украины до улицы Кошкина, а также по улице Академика Павлова, на участке от Московского проспекта до улицы Семиградской.
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
№№ 6, 16, 16А – не ходят;
№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – РК «ул. Одесская»;
№ 8: РК «602м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Виринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;
№ 27: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – ул. Моисеевская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;
в обратном направлении – так же.
На период проведения работ будет введен трамвайный маршрут № 29 с последующим путем движения:
РК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Московский – площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – РК «Южный вокзал»;
в обратном направлении – так же.
Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому на участке от РК «станция метро «Защитников Украины» до РК «станция метро «Московский проспект».
Движение троллейбусов №13 будет организовано следующим образом: РК «Парк «Встреча»– ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – РК «Станция метро «Московский проспект».
День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: