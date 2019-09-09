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09.09.2019  08:13   

В частном секторе ХТЗ ограничат движение

По улице Минина временно ограничено движение транспорта.


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Движение транспорта по ул. Минина, на участке от ул. Багратиона до ул. Марко Вовчок, ограничено с 8.00 до 17.00 9 сентября.

Пропуск транспортных средств организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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