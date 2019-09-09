В частном секторе ХТЗ ограничат движение

По улице Минина временно ограничено движение транспорта.
Движение транспорта по ул. Минина, на участке от ул. Багратиона до ул. Марко Вовчок, ограничено с 8.00 до 17.00 9 сентября.
Пропуск транспортных средств организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Старайтесь лишний раз не лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
Лето решило задержаться – и первые выходные осени подарят шанс наверстать упущенное.
А еще Украина отмечает два «скользящих» праздника.
влажн.:
давл.:
ветер: