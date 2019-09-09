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09.09.2019  18:43   

Ночью на популярном перекрестке будет ограничено движение

На перекрестке проспект Московский - улица Академика Павлова будет ограничено движение с 00:00 до 5:00 10 сентября.


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Движение транспорта на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова будет ограничено с 00:00 до 5:00 10 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с переносом контактной сети.
 
На этот период объезд перекрытой части дороги будет организован в соответствии со схемой, согласованной с патрульной полицией.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, московский - академика павлова, харьков, ночь
 
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