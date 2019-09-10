Трамваи 8-й и 27-й сегодня на три часа изменят маршрут

Движение трамваев по трем улицам будет запрещено с 20:00 до 23:00 10 сентября.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
влажн.:
давл.:
ветер: