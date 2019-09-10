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10.09.2019  16:41   

Трамваи 8-й и 27-й сегодня на три часа изменят маршрут

Движение трамваев по трем улицам будет запрещено с 20:00 до 23:00 10 сентября.


//dozor.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Моисеевской, ул. Веринской и ул. Семиградской, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, будет запрещено с 20:00 до 23:00 10 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
В связи с этим, трамваи будут курсировать следующим образом:
 
№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);
 
№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движение, другой маршрут трамваев, харьков
 
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