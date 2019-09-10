Главная Новости Дороги и транспорт Из Харькова в Будапешт запустят дешевый лоукост
10.09.2019  17:58   

Из Харькова в Будапешт запустят дешевый лоукост

Венгерская авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Харькова в Будапешт (Венгрия) с 1 июня 2020 года.


// Facebook

На базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo и благодаря этому появится возможность обслуживать новые направления из венгерской столицы.

Из Харькова рейсы стартуют 1 июня 2020 года.

Как уточняется на странице международного аэропорта "Харьков" в Facebook, они будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Стартовая цена – 289 грн (без багажа).

Тэги:  лоукост, авиарейс, харьков, ryanair
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.05 Дороги и транспорт Из Харькова в Барселону открыли прямой авиарейс 26.03 Дороги и транспорт Wizz Air перенес старт рейсов Краков-Харьков 23.03 Дороги и транспорт Ryanair может зайти в Харьков
 
 

Видео

На Холодной Горе ребенок перебегал дорогу и чудом выжил в ДТП. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 