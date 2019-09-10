10.09.2019 17:58

Из Харькова в Будапешт запустят дешевый лоукост

Венгерская авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Харькова в Будапешт (Венгрия) с 1 июня 2020 года.



// Facebook

На базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo и благодаря этому появится возможность обслуживать новые направления из венгерской столицы.



Из Харькова рейсы стартуют 1 июня 2020 года.



Как уточняется на странице международного аэропорта "Харьков" в Facebook, они будут осуществляться по понедельникам и пятницам.



Стартовая цена – 289 грн (без багажа).