Из Харькова в Будапешт запустят дешевый лоукост

Венгерская авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Харькова в Будапешт (Венгрия) с 1 июня 2020 года.
На базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo и благодаря этому появится возможность обслуживать новые направления из венгерской столицы.
Из Харькова рейсы стартуют 1 июня 2020 года.
Как уточняется на странице международного аэропорта "Харьков" в Facebook, они будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
Стартовая цена – 289 грн (без багажа).
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
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