В среду, четверг и понедельник нельзя будет проехать по центру на трамвае

С 22:00 11 сентября до 17:00 12 сентября и с 8:30 до 15:30 16 сентября 12-й трамвай не будет ходить, а 26-й изменит маршруте
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
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давл.:
ветер: