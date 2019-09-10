10.09.2019 18:26

В среду, четверг и понедельник нельзя будет проехать по центру на трамвае

С 22:00 11 сентября до 17:00 12 сентября и с 8:30 до 15:30 16 сентября 12-й трамвай не будет ходить, а 26-й изменит маршруте



//city.kharkov.ua

Движение трамваев в центре города будет запрещено с 22:00 11 сентября до 17:00 12 сентября и с 8:30 до 15:30 16 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамваи не будут ходить по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского, ул. Мироносицкой, пл. Первого Мая, ул. Сумской, по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Лесопарк», по ул. Веснина, Журавлевскому спуска и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко.

В связи с этим, движение трамваев изменится следующим образом:

№12 - не ходит;

№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.